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Dünya Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı
Dünya

Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı

Ermeni sporcu Eduard Vartanyan, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ’da SİHA'lar ile sivilleri vurduğu yönündeki akılalmaz iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:18:00 -

Karabağ’daki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Ermeni MMA dövüşçüsü Eduard Vartanyan, Ermeni general Kanitaz'ın savaştan kaçışını ve korkaklığını ifşa etti. Vartanyan ayrıca Ermenistan'ın "Azerbaycan SİHA'lar ile sivil hedefleri vuruyor" yalanını da çürüttü.

İşte Ermeni sporcu Eduard Vartanyan'ın, Karabağ’daki çatışmalara ilişkin itirafları;

"Askerler geri çekilirken General Kanitaz, bir ambulansı durdurdu ve içindeki askeri indirip sürücüden kendisini götürmesini istedi. Çünkü Azerbaycan İHA'ları, sivil hedefleri vurmuyordu."

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