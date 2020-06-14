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Aktüel

Edremit’te uyuşturucu madde ve iki tüfek ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlar (NSM) ile Mücadele Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği’nin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda metamfetamin uyuşturucu maddesi ve iki tüfek ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:00:41 -
Edremit’te uyuşturucu madde ve iki tüfek ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlar (NSM) ile Mücadele Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği’nin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda metamfetamin uyuşturucu maddesi ve iki tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit NSM Grup Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan ortak operasyonda şüpheliye ait araçta yapılan aramada; 11,15 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında yapılan ikamet aramalarında; 2 adet av tüfeği ve 9 adet dolu kartuş ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan S.A.’nın ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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