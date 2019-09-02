0553 313 94 23

Edremit’te ‘Müzik şöleni’

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Müzik Şöleni’ dinletisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
Edremit’te ‘Müzik şöleni’

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Müzik Şöleni’ dinletisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen ve yerel sanatçıların sahne aldığı ‘Müzik Şöleni’ renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oturma gecesinde mahalli sanatçıların seslendirdikleri şarkı ve türkülerle davetliler keyif dolu saatler yaşadı. Yer yer halaylarla geceye eşlik eden katılımcılar, seslendirilen uzun hava türküleriyle de hüzünlendi. Profesyonel sanatçılara taş çıkartan, mahalli sanatçılar vatandaşlar tarafından alkışlarla zaman zaman tebrik edilirken, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı ise Edremit Belediyesi’ne teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toyota ve Suzuki iş birliğine gidiyor
    1. Toyota ve Suzuki iş birliğine gidiyor
    2. Alman ekonomisinde "resesyon" tehlikesi
    3. ABD yaptırımları İran'ın el dokuma..
    4. Beşiktaş'ın yeni transferi bugün..
    5. Garry Rodrigues kimdir? Garry..
    6. Hong Kong'da protestocu öğrenciler..
    7. Yeni Mercedes AMG GLB 35 tanıtıldı
    8. Galatasaray durmuyor! Bir transfer..
    9. Ülkede büyük çılgınlık! 3 bin kişilik..
    10. "Bu forma ıslanacak"
    11. Japonya'da tartışmalı yunus avı başladı
    12. İstanbul'da patlama! 1 yaralı
    13. Otomotiv ihracatına Sakarya’dan büyük..
    14. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı..
    15. Forum Diyarbakır’dan kazandıran..
    16. Üniversite sözleşmeli personel alımı..
    17. FETÖ'cü Soner Tarım'ın "sırrı" ortaya..
    18. Nallıhan Kuş Cenneti’nde iskele uzatma..
    19. Özel çocuklar at çiftliğini gezdi
    20. Kum Heykellere ‘Ortadoğulu gezen..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak