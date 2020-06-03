  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edremit’te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında kenevir yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:46:34 -
Edremit’te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında kenevir yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit’te kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen D.Ç. isimli şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Bu kapsamda 48 kök kenevir bitkisi ve 345 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam ettği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı