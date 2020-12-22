Edremitli kuaför Kovid-19 nedeniyle iş yerini kapalı tutan esnafı ücretsiz tıraş ediyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kuaför salonunun sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedbir amaçlı iş yerlerini kapalı tutan esnafı ücretsiz tıraş ediyor.

İşletme sahibi İbrahim Özyurt, salgın nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaf arkadaşları için ücretsiz saç ve sakal tıraşı hizmeti başlattı.

Özyurt, AA muhabirine, esnaf arkadaşlarına destek olmak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinde esnafları aileleri de dahil olmak üzere hiçbir ücret almadan tıraş ettiklerini dile getiren Özyurt, ilçedeki siyasilerin de kendilerine büyük destek verdiğini belirtti.

Edremit Lokantacılar Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst de işletmelerin kapalı olduğu bu süreçte Özyurt'un uygulamasını yerinde bulduklarını ifade ederek, "Manevi değeri olan bu güzel hareketi yapan kuaför arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kovid-19 nedeniyle iş yerini kapalı tutan Onur Merak ise Özyurt'a teşekkür etti.