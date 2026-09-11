Edremit Zeytinli Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınına 15 itfaiye aracı sevk edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Yolören Mahallesi sınırlarındaki Zeytinli Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu.

Yangının bitişikteki diğer iş yerlerine sıçrama tehlikesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Büyükşehir, BASKİ ve ilçe belediyesi sahada

Yangını kontrol altına alabilmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri harekete geçti. Söndürme çalışmaları kapsamında sahaya sevk edilen araçlar şöyle:

İtfaiye Daire Başkanlığı: 15 itfaiye aracı ve 1 adet 35 tonluk su tankeri

ve 1 adet 35 tonluk su tankeri İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı: 1 iş makinesi

BASKİ: 2 su tankeri

Edremit Belediyesi: 2 su tankeri ve 1 iş makinesi

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak ve yangının diğer iş yerlerine sirayetini engellemek için yürüttüğü yoğun müdahale aralıksız sürüyor.