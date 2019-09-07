0553 313 94 23

Edremit TOKİ’ler için ‘Tıp Merkezi’ Çalışması

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit TOKİ sakinlerinin sağlık alanındaki taleplerinin karşılanması noktasında Van Sağlık İl Müdürü Doç.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:58
Edremit TOKİ’ler için ‘Tıp Merkezi’ Çalışması

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit TOKİ sakinlerinin sağlık alanındaki taleplerinin karşılanması noktasında Van Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mamut Sünnetçioğlu’nu ziyaret ederek ‘Tıp Merkezi’ konusunu masaya yatırdılar.


Bir yandan Edremit ile ilgili projelerini hayata geçirmek için dur durak bilmeden çalışmalar yürüten Başkan İsmail Say, öte yandan ise ilçe sakinlerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için kamu kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde bulunuyor. Van Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ‘Tıp Merkezi’ projesi çalışması için Van Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mamut Sünnetçioğlu’nu ziyaret eden Başkan Say proje ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.



“Merkez için yer belirliyoruz”


Ziyaretinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Say, bölge hastanesinin uzak kalışı ve gece ise bir çok vatandaşın gitme imkanının olmadığı bu durumu iki kurumun hayata geçirmesinin öneminden bahsetti. 7/24 açık olacak olan ve Van Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte TOKİ bölgesine yapılmasını planladıkları merkezin ilçeye büyük katkılar sunacağını vurgulayan Başkan Say, “Müdürlüğümüz işbirliği ile inşallah en kısa zamanda bu merkezi hayata geçireceğiz. Bizim merkez için yer belirlememizle birlikte Van Sağlık İl Müdürlüğü’müzde gerekli çalışmalarına başlayacaktır. Buranın açılması ile birlikte gecede açık olacak şekilde her türlü sağlık işlemleri yürütülecektir. Vatandaşlarımızın sabırla beklemelerini diliyoruz” dedi.


Van Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mamut Sünnetçioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yer konusunun çözülmesi ile birlikte çalışmaların startını vereceklerini dile getirdi. Projenin detayları başta olmak mevcut sağlık ocaklarının durumunun da görüşüldüğü ziyaret, Başkan Say’ın Doç. Dr. Sünnetçioğlu’na tablo hediye etmesi ile son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adanafest İstanbul'da başladı
    1. Adanafest İstanbul'da başladı
    2. Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden..
    3. Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin..
    4. Komiser yardımcılığı alımı başvuru..
    5. İzmir’de makilik alanda yangın
    6. Futbol: Hazırlık maçı
    7. Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan..
    10. Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?
    11. Tabureden, lastiğe kadar her şey çıktı
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan,..
    13. Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü)..
    14. AK Parti Karabük İl Danışma Meclisi..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    16. Bunun adı vahşet! Köpeği av tüfeğiyle..
    17. 88 gündür denizde kayıp olan Serdar..
    18. Erdoğan: "Ülkemizi bölgemizin ve..
    19. Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya tebrik
    20. İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrenci..
    21. Gençler 30 saatlik "dijital maratonda"..
    22. Çin Büyükelçisi’nin eşinden Kemeraltı..
    23. İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in
    24. Erdoğan: "Şovdan başka bir işe..
    25. Erdoğan: "Şimdi gündemimizde Fırat'ın..
    26. Kozan barajında erkek cesedi bulundu
    27. Adatepe ve Kandil Barajlarına 750 bin..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz..
    29. Taksim’de tramvay durağında oturan..
    30. Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası..
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim