Edremit TOKİ’ler için ‘Tıp Merkezi’ Çalışması

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit TOKİ sakinlerinin sağlık alanındaki taleplerinin karşılanması noktasında Van Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mamut Sünnetçioğlu’nu ziyaret ederek ‘Tıp Merkezi’ konusunu masaya yatırdılar.

Bir yandan Edremit ile ilgili projelerini hayata geçirmek için dur durak bilmeden çalışmalar yürüten Başkan İsmail Say, öte yandan ise ilçe sakinlerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için kamu kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde bulunuyor. Van Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ‘Tıp Merkezi’ projesi çalışması için Van Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mamut Sünnetçioğlu’nu ziyaret eden Başkan Say proje ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

“Merkez için yer belirliyoruz”

Ziyaretinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Say, bölge hastanesinin uzak kalışı ve gece ise bir çok vatandaşın gitme imkanının olmadığı bu durumu iki kurumun hayata geçirmesinin öneminden bahsetti. 7/24 açık olacak olan ve Van Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte TOKİ bölgesine yapılmasını planladıkları merkezin ilçeye büyük katkılar sunacağını vurgulayan Başkan Say, “Müdürlüğümüz işbirliği ile inşallah en kısa zamanda bu merkezi hayata geçireceğiz. Bizim merkez için yer belirlememizle birlikte Van Sağlık İl Müdürlüğü’müzde gerekli çalışmalarına başlayacaktır. Buranın açılması ile birlikte gecede açık olacak şekilde her türlü sağlık işlemleri yürütülecektir. Vatandaşlarımızın sabırla beklemelerini diliyoruz” dedi.

Van Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mamut Sünnetçioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yer konusunun çözülmesi ile birlikte çalışmaların startını vereceklerini dile getirdi. Projenin detayları başta olmak mevcut sağlık ocaklarının durumunun da görüşüldüğü ziyaret, Başkan Say’ın Doç. Dr. Sünnetçioğlu’na tablo hediye etmesi ile son buldu.