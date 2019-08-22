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Edremit Körfezi'nde sazlık alandaki yangın

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:52
Edremit Körfezi'nde sazlık alandaki yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi ile Burhaniye ilçesi arasındaki Dalyan mevkisinde deniz kıyısına yakın sazlık alanda çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına iki helikopter ile çok sayıda itfaiye aracı katıldı.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Tedbir amaçlı kapatılan Edremit-Burhaniye sahil yolu yeniden ulaşıma açılırken, yangında göçmen kuşların göç yolundaki 50 hektar sazlık alan zarar gördü.

Ekiplerin karadan soğutma çalışmaları devam ediyor.



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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:52
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