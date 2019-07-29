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Edremit Belediyesi Altınolukspor’da transfer başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:34
Edremit Belediyesi Altınolukspor’da transfer başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig’de mücadele edecek olan Edremit Belediyesi Altınolukspor transfer çalışmalarına başladı. Edremit temsilcisi ilk olarak Duygu Sipahi, Pınar Şenyurt ve Betül Barış’ı kadrosuna kattı.


Edremit Belediyesi Altınolukspor Kadın Voleybol Takımı yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor.


2019-2020 sezonunda TVF 1. Lig’de mücadele edecek olan Edremit Belediyesi Altınolukspor’da, Başantrenör Uğur Baysal’ın göreve başlamasından sonra transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha pozisyonunda oynayan Fatma Duygu Sipahioğlu, Pınar Şenyurt ile libero Betül Barış ile sözleşme imzalandı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Edremit Belediyesi Altınolukspor hedefini şampiyonluk olarak belirlerken Kulüp Başkanı Filiz Sırma Uluç, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın desteği ve Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Herdan’la koordinasyon içerisinde yeni sezon transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Edremitimizin adını daha yukarılara taşımak için mücadele edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:34
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