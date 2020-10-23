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Aktüel Edirne'ye gelen Bulgar turistlerin tercihi palamut "yok satıyor"
Aktüel

Edirne'ye gelen Bulgar turistlerin tercihi palamut "yok satıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:03:14 -
Edirne'ye gelen Bulgar turistlerin tercihi palamut "yok satıyor"

EDİRNE (AA) - Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgarların balık tercihi palamut, tezgahlarda yok satıyor.

Edirne'ye özellikle zücaciyeden giyime, sebzeden meyveye pek çok ürünün satıldığı cuma günleri kurulan pazar için gelen Bulgaristan vatandaşları balık pazarına uğramadan ülkelerine dönmüyor.

Bulgar turistler, balık pazarında en çok tanesi 25 liradan satılan palamuda ilgi gösteriyor.

Balıkçı Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan gelen turistlerin, balıkçı tezgahlarına uğramadan ülkelerine dönmediğini söyledi.

Bol çeşit ve taze balığın sunulduğu Edirne'den Bulgaristan'a yoğun balık satışının olduğunu ifade eden Bistiren "Bulgaristan'dan gelenler balıklarımıza rağbet gösteriyor. Bulgarlarla alışverişlerimiz iyi. Koli koli balık alıp Bulgaristan'a götürüyorlar. Genelde palamut alıyorlar. Bir alışverişte 10 tane alan da var 25 tane palamut alan da." dedi.

- Hamsi pahalı olunca tezgahın gözdesi palamut oldu

Balıkçı Hamza Köksoy da bu yıl palamudun bol olduğunu ifade etti.

Palamut bolluğu nedeniyle hamsinin fiyatının biraz pahalı olduğunu aktaran Köksoy, "Hamsinin kilosunu 35 liradan veriyoruz. Hamsi normalde bu mevsimde 20 lira olması lazım, fiyat yüksek henüz. Havaların soğumasını, hamsinin bollaşmasını bekliyoruz. Bulgarlar da özellikle palamuda ilgi gösteriyor, çokça palamut alıyorlar." diye konuştu.

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