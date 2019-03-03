Edirne'nin son kasetçisi, baba mesleğini sürdürüyor

Edirne'de Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı'nın dış dükkanlarında 44 yıl önce babası Alaaddin Kalıpçinden, tarafından plakçı olarak açılan işyerini kasetçi olarak devam ettiren Aydın Kalıpçinden (45), kentte son kasetçi olarak hizmet veriyor. Müzik dünyasında 1975 yılından sonra yaygınlaşan ve plağın yerini alan kasetler, 90 yılların ortasına kadar varlığını devam ettirdi. Bir çok ses sanatçısının söylediği şarkılar ve türkülerden oluşan albümlerini milyonlara ulaştıran kasetler, 90 yılların sonunda yerini CD'lere bıraktı. Teknolojinin gelişmesiyle albümlerin CD olarak çıkarılmasıyla, ardından da özellikle son dönemde djital platformların tercih edilmesiyle birlikte kasetler de tozlu raflardaki yerine aldı.

Türkiye genelinde yok denecek kadar azalan kasetçilerin Edirne'deki son temsilcisi Aydın Kalıpçinden, iş yerinde ambalajı açılmamış kaplarda, eski kasetlerin satışını sürdürüyor. Nostaljik kasetleri, klasik araç sahipleriyle meraklısının aldığını söyleyen Kalıpçinden, vatandaşın elinde kalmış eski kasetleri de satın aldığını söyledi.

1975 yılında babasının açtığı plakçı dükkanını açık tutmayı başardığını söyleyen Kalıpçinden, "Yaklaşık 44 yıldır açık olan iş yerimizde baba mesleğine devam ediyoruz. Kaset sektöründe yaklaşık 8 yıldır baskı yok, kapandı. Eski bulunan kasetleri alıyoruz. Yani elimizde var olanları satıyoruz. Talep var mı? Çok fazla olmasa da var. Genelde çıkan ürünlerin hepsi CD olarak çıkıyor. Fakat bu son 1 yıldır plağa bir dönüş var. Plak talebi çok var. İlerleyen günlerde plak satmaya başlayacağız. Ama şu an CD satışlarımız daha fazla oluyor" dedi.

'Kasetçi kaldı mı diyorlar'

Edirne'ye gelen turistlerin işyerini görünce, şaşırdıklarını anlatan Kalıpçinden, sektörü en çok zorlayan internet üzerinden ücretsiz müzik indirilmesi olduğunu söyledi. Kalıpçinden, şunları söyledi:

"Bizi en çok zorlayan internetten müziğe ulaşımın çok kolay olması. Yurt dışında bu kadar kolay olmuyor. Telif hakları yasası falan var. Bu yakın zamanda sanatçıların ve yapımcıların ona karşı bir mücadelesi var. İnşallah bu yasa çıkacak ve müziğe bedava ve kolay ulaşılamayacağını umuyoruz. Türkiye genelinde çok az kasetçi kaldı. Çeşitli illerden gelen insanlar 'Kasetçi kaldı mı' deyip fotoğraf ve görüntü çekiyorlar. Bulabildiğim eski sanatçıların kasetlerini satın alıyorum. Kasetler şu anda 10 lira, yerli CD'lerin fiyatı 25 lira" diye konuştu.