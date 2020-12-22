Edirneli kadınlar dayanışma amacıyla cezaevindeki kadın ve çocukları için pijama dikti

EDİRNE (AA) - Edirneli kadınlar, cezaevindeki hükümlü kadınlar ve çocukları için pijama takımı dikerek sosyal bir projeye imza attı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun farklı kesimlerini bir platformda toplayarak Edirne'de kadın dayanışmasına örnek olacak bir projeye imza attıklarını belirtti.

İba, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan kadınların talebi doğrultusunda iş insanları ve valilik aracılığıyla kumaşlar ve dikiş makineleri temin ettiklerini ifade etti.

Kadın dayanışması amacıyla kursiyerlerden de "kader mahkumu" kadınlar ve çocukları için pijama dikmelerini isteyerek kadın dayanışması başlattıklarını belirten İba, şunları kaydetti:

"AK Parti Edirne İl Başkanlığı olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Toplumun farklı kesimlerinin birbirine destek olduğu, iş insanlarıyla kader mahkumu kadınları dahi aynı platformda buluşturabilen, birlik beraberliğe vesile olan bu projenin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Kadın emeğini değerlendirmek, kadın gücünü istihdama dahil etmek önceliklerimizdendir. Edirne'mizdeki her bir vatandaşımıza dokunmak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi bir ve birlik olma yolundaki amacımızdır."

İba, dikilen pijamaların cezaevindeki kadınlara teslim edildiğini ifade etti.







