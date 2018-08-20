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Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretçi yoğunluğu

Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:35
Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretçi yoğunluğu

Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, arife gününden geldikleri şehitlikte önce mezarları temizledi. Şehit yakını ve aileler, mezarların bakımlarını yaptıktan sonra çiçekleri suladı.  Mezar başlarında Kuranı Kerim okuyan şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadı. Polis şehitliğinde ise polisler, ziyaretçilere lokum ikram etti. Ayrıca polisler, şehit meslektaşlarının mezarlarını hem temizledi hem de suladı. 

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ŞEHİT ANNESİ: SEVEREK ŞEHİT OLDU 

Şehitliğe gelenlar arasında 2008 yılında Bingöl'de şehit olan Jandarma Er Serkan Özbakır'ın annesi Devlet Özbakır ve kardeşleri de vardı. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne Özbakır, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen oğlunun acısının dinmediğini 
söyleyerek, "Oğlum çatışmada şehit oldu. İlk gecesinde şehit oldu. Komutanı operasyona çıkmamasını söylemişti. Ama oğlum bilerek ve severek şehit oldu. Allah anneleri ağlatmasın. Devletimize zeval vermesin" dedi.

"VATAN SAĞOLSUN" 

Polis şehitliğinde yatan kuzeni Ersoy Karacaoğlan'ın mezarını ziyaret eden Cengiz Karacaoğlan ise "Amcamınoğlunu lanetlenmiş PKK yüzünden şehit verdik. O günden bugüne acısı yüreğimizde. Terörle mücadelede sonuna kadar devam edilmeli. Teröristlerin sonu gelene kadar durmak yok. 25 yaşında şehit oldu ama acısı hiçbir zaman yüreğimizden gitmiyor. Vatan sağ olsun" diye konuştu.  

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:35
  1. Edirne
  2. Bingöl
  3. EDİRNEKAPI
  4. KURBAN BAYRAMI
  5. ŞEHİTLİK
  6. ZİYARET

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