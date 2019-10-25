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Edirne'de yüzlerce kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 893 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

2019-10-25 17:32:00 -
Edirne'de yüzlerce kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Keşan, Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köyler ve tren garında yapılan denetimlerde Fas, Filistin, Suriye, Mısır, Pakistan, Irak, Somali, Nepal, Tunus, Bangladeş, İran ve Afganistan uyruklu 893 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Bırakın garibleri bari Avrupaya gidip hayatlarını kurtarsinlar. Bizdeki 10 milyon resmi gayri resmi olanlarının ne bize ne kendilerine faydalari var. Burada bunların daha da fazlasını tutsak yinede Avrupaya yaranamayız. Allah yardımcıları olsun.
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