Edirne'de yarın okullar tatil mi? | 25 Şubat Pazartesi Edirne okullar tatil mi

Edirne'de yarın okullar tatil mi edildi? Edirne beyaza bürünen illerimizin başında gelmekte. Balkanlardan başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışının en çok etkilediği illerden birisi de Edirne oldu. Edirne'de kar tatili haberleri aranıyor. Öğrenci ve veliler yarın Edirne'de okullar tatil mi? 25 Şubat Pazartesi yarın Edirne'de okullar tatil mi sorusunun cevabı için gözler Edirne Valiliğine çevrilmiş durumda. Peki yarın 25 Şubat Pazartesi Edirne'de okul var mı? İşte detaylar.

25 şubat 2019 Edirne’de okullar kar tatili mi? Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Edirne'de sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle soğuk havanın daha fazla hissedildiği kentte, yayalar ayaz nedeniyle zor anlar yaşıyor. Meteorolojiye göre hava sıcaklığı eksi 10 derece hissediliyor. Kentin güney ilçelerinde ise kar yağışının etkisi azaldı. Bazı yüksek kesimlerde devam eden kar yağışının pazartesi günü sağanağa dönmesi bekleniyor.

Edirne'de yarın okullar tatil mi?

Edirne Valiliği 25 Şubat 2019 pazartesi okulların tatil olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Valiliğin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor. Edirne Valiliği kar tatili açıklaması yaptığı andan itibaren haberimizdend etayları bulabilirsiniz.