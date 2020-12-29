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Aktüel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:34:02 -
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen bir eve operasyon düzenledi.

Evde, 262 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 585 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G ve Ü.G, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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