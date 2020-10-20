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Aktüel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:52:07 -
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Yenimescit Mahallesi'ndeki adreslerde arama yaptı.

S.O'ya ait evde, 1 poşette 10,74 gram ve bir kağıda sarılı 2,14 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ile uyuşturucu hazırlamada kullanıldığı düşünülen yırtılmış kitap ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.



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