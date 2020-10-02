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Aktüel Edirne'de turistlerin dilinde Kovid-19 anonsu yapılıyor
Aktüel

Edirne'de turistlerin dilinde Kovid-19 anonsu yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:20:00 -
Edirne'de turistlerin dilinde Kovid-19 anonsu yapılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında turistlerin dilinde anons yapılıyor.

Kentte salgınla mücadele kapsamlı şekilde devam ediyor.

Edirne Valiliğince dağıtılan pulverizatörlerle kentte her gün 35 bin noktada dezenfekte işlemi yapılıyor.

1 Haziran'dan bu yana, kent merkezi ve ilçelerde aralarında gıda satış yerleri, kahvehane, kafeterya, spor merkezleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, konaklama tesisleri gibi alanlarda 37 bin 850 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Edirne sınır komşusu Bulgaristan'dan da çok sayıda ziyaretçi alıyor. Bulgar turistler kentte kurulan pazarlar, kapalı çarşılar ve alışveriş merkezlerinden sıklıkla alışveriş yapıyor.

Bu kapsamda Edirne Belediyesince Bulgarca, "Sevgili komşularımız Edirne'mize hoş geldiniz. Ziyaretleriniz esnasında maske takmanız ve sosyal mesafe kurallarına uymanız önemle rica olunur. Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığından duyurulur." anonsu yapılıyor.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapıları açıldığında salgın tedbirleriyle ilgili Valilik ve Belediyenin ortak çalışmalar yaptığını söyledi.

Kente gelen turistlere Valilik tarafından bilgilendirici afişler, dezenfektan ve maskeler dağıtıldığını belirten Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Biz de hazırladığımız Bulgarca afişlerimizi esnafımıza, kapalı çarşılarımıza, alışveriş merkezlerimize dağıttık. Cuma günleri ve hafta sonları Bulgaristan'dan yoğun şekilde misafirlerimiz geliyor. Onlar için Bulgarca anons yaptık. Anonsta da maske vurgusu yaptık. Edirne'de yaşayan vatandaşlarımız ve Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyuyor."

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu da Bulgar turistlerin cuma günleri kurulan pazarda yoğun şekilde alışveriş yaptığını belirterek, "Kovid-19 salgını dolayısıyla tedbirlerimiz en üst seviyede. Önce tedbir ve sağlık, sonra alışveriş. Komşularımızı kurallara uymaları yönünde anonslarla uyarıyoruz. Yüzde 99 oranında kurallara uyulduğunu söyleyebilirim." dedi.



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