Edirne'de turistlere verilen çorbanın fiyatı dudak uçuklattı

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü turistlere ayrı fiyat tarifesi uygulayan esnafı mercek altına aldı. İl Ticaret Müdürlüğü, doğruluğu kanıtlanan şikayetler üzerine yaptırıma başlayacak.

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, "Turistler kentte tekstil ve yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Tekstil sektöründe pek şikayet olmadı ama yemek sektöründe şikayetler geliyor. Bir turiste çorbanın 5 avrodan satıldığı şikayetleri geliyor, bunları duyunca çok üzülüyoruz. Turistte 5 avrodan satılan çorbanın hesabını soracağız." diye konuştu.

ESNAF DEĞİL FIRSATÇI

Günübirlik zenginlik peşinde olanların esnaf değil "fırsatçı" olduğunu dile getiren Altun, bir çorbayı 5-10 avroya satmakla bir insanın zengin olamayacağını söyledi

Son zamanlarda porsiyonların küçülürken paranın büyüdüğü yönünde de şikayetler aldıklarını aktaran Altun, esnafı turistlere davranışları ve fiyat tarifeleri konusunda uyardı.

WHATSAPP İHBAR HATTI

Mahmut Altun, turistlerden istek ve şikayetlerini Edirne Valiliği tarafından oluşturulan "552 840 22 22" numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirmelerini istedi.