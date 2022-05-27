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Aktüel Edirne'de trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Edirne'de trafik kazası: Yaralılar var

Edirne'de iki TIR ve cipin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 17:43:00 -
Edirne'de trafik kazası: Yaralılar var

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Z.B'nin kullandığı 35 AZA 219 plakalı tır, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 2656 plakalı tır ve Bulgaristan uyruklu V.R. yönetimindeki Y 6172BA plakalı cip çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 sürücü ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Maddi hasar oluşan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

 

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