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Aktüel

Edirne'de tava ciğerciler yeniden açılış için hazırlanıyor

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar: - "Masaların mesafesini 2 metre olarak ayarladık, metreyle ölçtük. İş yerimizin girişine dezenfektan makinesi koyduk. Ayrıca masalarımıza kolonya ve dezenfektan bıraktık"

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:17:21 -
Edirne'de tava ciğerciler yeniden açılış için hazırlanıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan tava ciğerciler, yeniden açılış için hazırlanıyor.

Kentteki birçok tava ciğer restoranında hummalı temizlik çalışması başlatıldı. İşletme sahipleri, iş yerlerinin açılacağı 1 Haziran'ı heyecanla bekliyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve ciğerci Bahri Dinar, AA muhabirine, müşteriye ve tava ciğere hasret kaldıklarını söyledi.

Yalnızlığı sevmeyen bir mesleği icra ettiklerini belirten Dinar, "Son 65-70 günden bu yana gerçekten yalnız kaldık. Para kazanmayı bir kenara bırakın, artık yalnızlıktan canımız sıkıldı. Müşterilerimizi çok seviyoruz. Bugünlere kavuştuğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Dinar, tava ciğer restoranlarında salgınla ilgili çeşitli tedbirler alındığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Önce 'sosyal mesafe' diyoruz. Fazla sosyal mesafe göz çıkarmaz. Masaların mesafesini 2 metre olarak ayarladık, metreyle ölçtük. İş yerimizin girişine dezenfektan makinesi koyduk. Ayrıca masalarımıza kolonya ve dezenfektan bıraktık. Müşterilerimize tava ciğerden önce maske vereceğiz. Maskesiz şekilde restorana giriş yapılmayacak. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz."

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