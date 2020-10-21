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Aktüel Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:02:28 -
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde yaptıkları yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 13 poşet ile kağıda sarılı toplam 5,17 gram eroin ele geçirildi.

Aramada ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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