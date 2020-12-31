  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de sokak kedileri "konak" sahibi oldu
Aktüel

Edirne'de sokak kedileri "konak" sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:07:07 -
Edirne'de sokak kedileri "konak" sahibi oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak kedileri için "kedi konakları" inşa edildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, zor ve soğuk hava şartlarında sokak kedilerinin barınmaları için yuva yaptı.

Şehitlik Parkı'na konulan, yerden yaklaşık 1,5 metre yükseklikte ve 4 bölmesi bulunan "kedi konakları"nın yanına besleme odakları ve su kapları yerleştirildi.

Gerçekleştirilen çalışmayı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sokak kedileri için sıcak bir yuva oluşturduklarını belirtti.

Sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Sokak kedilerimizi 'konak' sahibi yaptık. Şehitlik Parkı'mızda kedilerimiz için kedi konakları oluşturduk. Can dostlarımızın her zaman yanında olmaya, onların yaşam haklarını korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta d..
Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017'de Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkı..
Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü
Dünya

Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de 30 sene hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay