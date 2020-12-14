  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de şiddetli sağanak etkili oluyor
Aktüel

Edirne'de şiddetli sağanak etkili oluyor

Sağanak nedeniyle bir yolda çökme meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:30:47 -
Edirne'de şiddetli sağanak etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.

Kentte bir süredir devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman zorluk yaşadı.

Yağış, Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi'ndeki yolun çökmesine neden oldu. Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarından itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan flaş hamle
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle

Merkez Bankası’nın para ve kur politikası metni tanıtım toplantısında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ilk kez kamera karşısına geçecek. Pa..
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! Fatih Erbakan, AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı
Dünya

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı! Fatih Erbakan, AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim
Dünya

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay