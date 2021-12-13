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Yerel Edirne'de selde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Yerel

Edirne'de selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 75 yaşındaki Murat Güneş'in cesedi evinin yakınlarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 09:20:00 -
Edirne'de selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Aşırı yağış yüzünden Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerinde çok sayıda evi su basarken Murat Güneş, sele kapılarak kayboldu.

Sel felaketi ardından bölgeye giden AFAD, jandarma ve belediye ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Güneş'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evinin 200 metre yakınında bulundu.

Komşusu Yılmaz Çakmak, Güneş'in sel sularının geldiği anda kendisini aradığını ve çok panik içinde olduğunu belirtti.

Güneş'i sakinleştirmeye çalıştığını anlatan Çakmak, evi yaklaşık bir metre su bastığını söyledi.

Büyük bir felaket yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Ben de ona evin yanındaki incir ağacına çıkmasını söyledim. Çok korkmuş ve paniklemişti. Ondan sonra bağlantımız kesildi. Çok üzgünüz." dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de bölgede incelemede bulunarak selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güneş ailesine başsağlığı dileyen Vali Canalp, yetkililerden bilgi aldı.

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