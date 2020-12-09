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Aktüel Edirne'de sağanak etkili oluyor
Aktüel

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:49:18 -
Edirne'de sağanak etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Hafta başında yağışlı havanın etkisine giren kentte, aralıklarla sağanak etkisini gösteriyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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