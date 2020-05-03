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Aktüel

Edirne'de sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:06:33 -
Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, çiseleme şeklinde başlayan yağmur, bir süre sonra sağanağa dönüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar şemsiye, yağmurluk ve plastik poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta başında da devam etmesi bekleniyor.

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