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Aktüel Edirne'de otomobilin çarptığı Filistin uyruklu kişi yaralandı
Aktüel

Edirne'de otomobilin çarptığı Filistin uyruklu kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:26:22 -
Edirne'de otomobilin çarptığı Filistin uyruklu kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan grubu fark etmediğini ileri süren sürücünün çarptığı Filistin uyruklu kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.E. yönetimindeki 22 AB 159 plakalı otomobil Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yolun 10'uncu kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir gruptaki M.E.H'ye çarptı.

Olay yerinden ayrılan sürücü bir süre sonra yeniden olay yerine geldi. Yaralı Filistin uyruklu M.E.H. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü A.E, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay esnasında kalabalık bir grubun yolun karşısına geçmeye çalıştığını sonradan fark ettiğini öne sürdü.

Çarpmanın etkisiyle araçta da hasar meydana geldiğini belirten A.E, "İlk grupta sola kırdım, ikinci grup orta yerdeydi ve göremedim. Eşim panik yapınca bir süre ilerledik kavşaktan geri döndüm geldim bir şey olup olmadığını görmek için. Çarpmanın etkisiyle sağ aynan koptu ve cam parçaları arabanın içine geldi. Bizim önemli bir şeyimiz yok." dedi.

Sürücü A.E, ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.


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