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Aktüel Edirne'de okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor
Aktüel

Edirne'de okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor

Dezenfekte edilen sınıflara uyarıcı levhalar asıldı, hijyen paspası, ayaklı pedallı çöp kovası, ayak basmalı dezenfektan ile kolonya, ıslak mendil ve maskeden oluşan setler yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:00:57 -
Edirne'de okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'deki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hummalı hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Edirne Valiliği koordinesindeki hijyen ekipleri, salgın sürecinde örgün eğitim koşullarının oluşturulması için dezenfekte çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında okulların dış ve iç kapılarına uyarıcı levhalar asılırken, hijyen paspası, ayaklı pedallı çöp kovası, ayak basmalı dezenfektan, kolonya, ıslak mendil ve maskeden oluşan setler yerleştirildi.

Sıraların sosyal mesafeye göre dizildiği sınıflarda, her öğrencinin oturacağı sırada ismi yazacak, öğrenciler sadece kendi sıralarına oturabilecek.

Okulun birçok yerinde dezenfektan noktaları oluşturuldu, okul ve sınıf giriş noktalarına da 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıcı etiketler yapıştırıldı.

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