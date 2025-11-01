Edirne’de kritik uyarı: 36 saatlik kesinti geliyor, 12 mahalle susuz kalacak!
Edirne’de bazı su hatlarında yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 36 saatlik su kesintisi uygulanacak. Kesinti, yarın (2 Kasım Pazar) saat 12.00’de başlayacak ve 3 Kasım Pazartesi 24.00’a kadar sürecek. Toplam 12 mahalle (Yıldırım Beyazıt, Yeniimaret, Şükrüpaşa vb.) bu kesintiden etkilenecek.
Edirne Belediyesi, şehirdeki su altyapısında planlanan bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisine gidileceğini duyurdu. Vatandaşların kesintiye karşı önlem alması istendi.
KESİNTİ 36 SAAT SÜRECEK
Yapılan açıklamaya göre, su kesintisi yarın, yani 2 Kasım Pazar günü saat 12.00’de başlayacak ve kesintisiz olarak devam ederek 3 Kasım Pazartesi günü saat 24.00’te sona erecek. Toplamda 36 saat sürecek olan bu kesinti, altyapıdaki sorunların giderilmesi ve su hatlarının iyileştirilmesi amacıyla planlandı.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
36 saatlik su kesintisinden Edirne’nin şu 12 mahallesi etkilenecek:
-
Yıldırım Beyazıt
-
Yıldırım Hacı Sarraf
-
Yeniimaret
-
Kurtuluş
-
Cumhuriyet (Hilly Otel civarı)
-
Şükrüpaşa (Gölet mevkisi)
-
Nişancıpaşa
-
Barutluk
-
Sarıcapaşa
-
Medresealibey
-
Menzilahır
-
Umurbey
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen süre zarfında su depolarını doldurmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.