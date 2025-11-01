Edirne’de kritik uyarı: 36 saatlik kesinti geliyor, 12 mahalle susuz kalacak!

Edirne Belediyesi, şehirdeki su altyapısında planlanan bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisine gidileceğini duyurdu. Vatandaşların kesintiye karşı önlem alması istendi.

KESİNTİ 36 SAAT SÜRECEK

Yapılan açıklamaya göre, su kesintisi yarın, yani 2 Kasım Pazar günü saat 12.00’de başlayacak ve kesintisiz olarak devam ederek 3 Kasım Pazartesi günü saat 24.00’te sona erecek. Toplamda 36 saat sürecek olan bu kesinti, altyapıdaki sorunların giderilmesi ve su hatlarının iyileştirilmesi amacıyla planlandı.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

36 saatlik su kesintisinden Edirne’nin şu 12 mahallesi etkilenecek:

Yıldırım Beyazıt

Yıldırım Hacı Sarraf

Yeniimaret

Kurtuluş

Cumhuriyet (Hilly Otel civarı)

Şükrüpaşa (Gölet mevkisi)

Nişancıpaşa

Barutluk

Sarıcapaşa

Medresealibey

Menzilahır

Umurbey

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen süre zarfında su depolarını doldurmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.