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Aktüel Edirne'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 155 bin 700 lira para cezası uygulandı
Aktüel

Edirne'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 155 bin 700 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:50:38 -
Edirne'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 155 bin 700 lira para cezası uygulandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ekim ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 128 kişiye toplam 155 bin 700 lira para cezası verildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde maske takmayan 110 kişiye 99 bin lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ve karantinayı ihlal eden 2 kişiye de 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca karantina kurallarına uymayan 2 kişi hakkında adli işlem yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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