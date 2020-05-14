Edirne’de koronadan ölen eczacı ‘Eczaneler Günü’nde’ anıldı

Edirne’de korona virüsten hayatını kaybeden eczacı Süreyya Zıpkınkurt ‘Eczaneler Günü’nde’ iş yeri önünde meslektaşları tarafından anıldı.

14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın 181’nci yıldönümü Edirne’e törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk töreninde Edirne Eczacılar Odası ve Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından Anıta çelenk sunuldu ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Uygar Güler, bilimsel eczacılığın 181’ncı yılını Türkiye’de bu yıl Kovit-19 pandemi sürecinden dolayı buruk bir şekilde kutladıklarını söyledi. Güler, “Meslektaşlarımız 7-24 halk sağlığı görevi vermeye devam ediyorlar. Görevimizin başındayız. Ne yazık ki bu süreçte birer birer eksildik. Edirne’deki Doruk Eczanesi sahibi Eczacı Süreyya Zıpkınkurt’u kaybettik. Türkiye genelinde özellikle İstanbul’da meslektaşlarımızı ve teknisyenlerimizi kaybettik. Halk sağlığı için her zaman görevimizin başında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kovit-19 sürecinde eczanelerdeki ilaç talebi konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, çeşitli vitamin ve besin destekleri talepleri olduğunu söyledi. Güler, vatandaşların bu süreçte maske takmaya özen göstermelerini istedi.