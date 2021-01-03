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Aktüel Edirne'de kısıtlama sırasında muhtarlık binasına giren hırsızlar güvenlik kamerasını fark edince kaçtı
Aktüel

Edirne'de kısıtlama sırasında muhtarlık binasına giren hırsızlar güvenlik kamerasını fark edince kaçtı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:39:10 -
Edirne'de kısıtlama sırasında muhtarlık binasına giren hırsızlar güvenlik kamerasını fark edince kaçtı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 mahalle muhtarının kullandığı binaya giren hırsızlar güvenlik kamerasını fark edince kaçtı.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi'ndeki İspat Cami, Yukarı Zaferiye ve Büyük Cami mahalle muhtarlarının hizmet verdiği binaya, henüz kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, kapıyı kırarak girdi.

Güvenlik kamerasını fark eden zanlılar, herhangi bir şey almadan kaçtı.

Büyük Cami Mahallesi Muhtarı Nedret Özkan, kapının kırık olduğunu görünce Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



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