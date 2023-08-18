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Yerel Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı
Yerel

Edirne'de kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 09:42:00 -

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, İpsala- Meriç Karayolu üzerinde meydana geldi. Meriç istikametine seyir halinde olan otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan uyruklu 6 kaçak göçmen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde gelen ambulanslar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi ve Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçak göçmenlerin 2'sinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin olay ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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