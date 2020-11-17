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Aktüel Edirne'de "Güneşin Suya Dönüşü Projesi" başlatıldı
Aktüel

Edirne'de "Güneşin Suya Dönüşü Projesi" başlatıldı

Meriç ilçesine bağlı köylerdeki içme suyu kuyularına güneş enerji sistemleri monte ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:34:04 -
Edirne'de "Güneşin Suya Dönüşü Projesi" başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı köylerde "Güneşin Suya Dönüşü Projesi" kapsamında içme suyu kuyularına güneş enerji sistemleri kuruluyor.

Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca fotovoltaik monokristal güneş enerji sistemlerinin kurulum çalışmalarının başladığını belirtti.

Kadıdondurma, Büyükaltıağaç, Olacak ve Nasuhbey grup köylerindeki içme suyu kuyularına güneş enerji sistemleri kurulumunun yapılacağını bildiren Öztürk, "Güneş enerjisi bilinen en eski birincil enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinin diğer enerji türlerine göre çok sayıda avantajı mevcuttur. Her şeyden önce, bol ve tükenmeyen tek enerji kaynağıdır. Temiz enerji türüdür. Çevreyi kirletici duman, gaz, karbonmonoksit, kükürt, radyasyon gibi atıkları yoktur. Enerjiye ihtiyaç duyulan çoğu yerde güneş enerjisinden yararlanılabileceğinden yerel uygulamalar için elverişlidir." ifadelerini kullandı.

Projenin örnek teşkil edeceğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında içme suyu elektrik sarfiyatında yüzde 25-30 arası tasarruf sağlanacağı değerlendirilmektedir. 15 gün içerisinde kurulumu tamamlanacak olup, sistemin 3,5-4 yılda kendini amorti edeceği öngörülmektedir. Projemiz, Tarımsal Sulama Kooperatiflerine örnek teşkil edecek olup, kooperatiflerin en yüksek gideri olan elektrik maliyetlerini ve vatandaşların tarımsal faaliyetlerindeki giderlerini minimum seviyeye düşürecektir. Ayrıca giderler düşeceğinden vatandaşlarımız uygun fiyatla içme suyuna ulaşacaklardır."

Öztürk, açıklamasında, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Edirne Valisi Ekrem Canalp ve hazırlanmasında destek sağlayan Edirne İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.

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