Edirne'de gönüllü karantina! Kendi cami ve kahvehanelerini kapattılar

Son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı, yaklaşık 1200 nüfuslu köyde, bazı vatandaşların testinin pozitif çıkması üzerine kısmi kapanma kuralları uygulanması kararlaştırıldı. Köyde yaşayan vatandaşların bir araya gelmelerini önlemek için kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretlerinin yapılmaması hususunda uyarılar yapıldı. Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, "Vaka sayısı 24 kişiydi, şu anda 21'e düştü. Halkımızla görüşerek kendi isteğimizle kapanmaya gittik. Zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkılmasını yasakladık" dedi.

Vaka sayısı düştü

Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, vaka sayılarının artmasına karşılık tedbir alıp gönüllü karantinaya başladıklarını, bunun da faydasını gördüklerini ifade etti. Köylerindeki vaka sayısının 24'ten 11'e düştüğünü, virüsün bulaşmasını engellemek için bir hafta önce gönüllü karantina kararı aldıklarını belirtti.

"Herkes kendi önlemini alsın, kendisini korusun"

Karantina kapsamında toplu halde bulunulan alanların kapatıldığını, düğün ve mevlitlerin de yasaklandığını vurgulayan Aytaç, kurallara tüm vatandaşların uymasıyla vaka sayılarının düşmeye başladığını belirtti. Köy sakinlerinden Fatma Erkan, köyde vaka sayılarının artmasından dolayı tedbirlerin arttırıldığını söyledi. Acil olmadıkça dışarıya çıkmadıklarını belirten Erkan "Herkes kendi önlemini alsın, kendisini korusun. Biz dışarı çıkmıyoruz, komşulara bile gitmiyoruz. Kahvehaneler kapalı, her yer kapalı, herkesin kurallara uymasını istiyoruz." dedi.