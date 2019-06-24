Edirne'de FETÖ baskını! İki avukat gözaltında Edirne'de FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında iki avukat gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında iki avukat gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde avukatlar F.S. ve S.Ö. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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