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Aktüel Edirne'de "dezenfektan çeşmesi" salgınla mücadelede kullanılıyor
Aktüel

Edirne'de "dezenfektan çeşmesi" salgınla mücadelede kullanılıyor

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: - "Yaklaşık 100 ton dezenfektan dağıttık. Vatandaşlarımız bu çeşme sayesinde salgınla mücadelede daha fazla dezenfektan kullanacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:49:13 -
Edirne'de "dezenfektan çeşmesi" salgınla mücadelede kullanılıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde oluşturulan "dezenfektan çeşmesi" ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

İlçe sakinleri, eski itfaiye binası alanına kurulan çeşmeden istedikleri kadar dezenfektan temin edebiliyor.

Buradan alınan dezenfektan ev ve işyerlerinin salgına karşı korunmasında kullanılıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesi çeşmeden dezenfektan alarak virüsle mücadeleye davet etti.

Salgınla mücadelenin en etkili yönteminin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hijyenin en önemli unsuru olan dezenfektan konusunda çeşme oluşturduk. Vatandaşlarımız istedikleri kaplarla istedikleri kadar dezenfektan alabilir. Bu çeşmeyi Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Keşan Belediyesi ve Keşan Ticaret Borsası işbirliğiyle kurduk. Dezenfektan üretiminin yapıldığı Trakya Üniversitesinden konsantre alıyoruz, ticaret borsamızın tahlil laboratuvarında saf su üretiyoruz, valiliğimiz ve belediyemizin desteğiyle halkımıza sunuyoruz."

Dezenfektanı ücretsiz herkesin alabileceğinin altını çizen Helvacıoğlu, "Asansör, apartmanlar, iş yerleri ve evlerde kullanılabilir. Şimdiye kadar yaklaşık 100 ton dezenfektan dağıttık. Vatandaşlarımız bu çeşme sayesinde salgınla mücadelede daha fazla dezenfektan kullanacak." dedi.

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