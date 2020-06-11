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Aktüel

Edirne'de darbedilen engelli, sosyal hizmet ekiplerince pansiyona yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:17:21 -
Edirne'de darbedilen engelli, sosyal hizmet ekiplerince pansiyona yerleştirildi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde ev sahibi tarafından darbedildiği iddia edilen zihinsel engelli, Keşan Sosyal Hizmet Merkezince pansiyona yerleştirildi.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Alınteri Sokak'ta yaşayan zihinsel engelli 33 yaşındaki Sercan Dağdeviren, kiracı olduğu evi satın alan yeni ev sahipleri tarafından evden çıkarılmak istendi.

Kirayı da ödeyemeyen Dağdeviren, ev sahipleri tarafından darbedildi. Başına aldığı darbelerle yaralanan engelli, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Keşan Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, tedavisinin ardından Dağdeviren'e ulaşarak pansiyona yerleştirdi.

Sercan Dağdeviren, AA muhabirine, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Ben tek yaşayan bir insanım. Devletimin bu hassasiyeti göstermesinden çok memnun oldum. Devletimizden bin kere Allah razı olsun." dedi.

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