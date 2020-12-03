  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de bir fabrika ve atölye karantinaya alındı
Aktüel

Edirne'de bir fabrika ve atölye karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:43:59 -
Edirne'de bir fabrika ve atölye karantinaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir fabrika ve atölye karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina kararları aldı.

Buna göre, ilçeye bağlı Hamidiye köyünde faaliyet gösteren çeltik fabrikasında 7 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Sanayi Sitesi'ndeki tarımsal ekipman üretim atölyesine girişle çıkışlar da 5 gün süreyle yasaklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
'Aşı' uzmanı doktor 'Çok tehlikeli' deyip açıkladı: Aşı yaptırmayacağım çünkü...
Sağlık

'Aşı' uzmanı doktor 'Çok tehlikeli' deyip açıkladı: Aşı yaptırmayacağım çünkü...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!
Gündem

Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suika..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay