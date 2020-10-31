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Aktüel Edirne'de "bıçak parası" alan doktor tutuklandı
Aktüel

Edirne'de "bıçak parası" alan doktor tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:23:32 -
Edirne'de "bıçak parası" alan doktor tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir hastasından "bıçak parası" alırken suçüstü yakalanan genel cerrah tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir doktorun hastasından yasal olmayan ameliyat ücreti talep ettiği yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki takip ve teknik çalışma sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli genel cerrah İ.E.C'yi hastasından para alırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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