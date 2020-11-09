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Aktüel Edirne'de batan tekneden kıyıya yüzerek ulaşan Erden: "Kıyıya 4 saat yüzdüm"
Aktüel

Edirne'de batan tekneden kıyıya yüzerek ulaşan Erden: "Kıyıya 4 saat yüzdüm"

"Baştan birlikte yüzüyorduk ama o kadar çok dalga vardı ki, 10-15 dakikada birbirimizi kaybettik"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:23:13 -
Edirne'de batan tekneden kıyıya yüzerek ulaşan Erden: "Kıyıya 4 saat yüzdüm"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinden oluşan ekip, Saros Körfezi açıklarında kaybolan amatör balıkçılar Hasan Soydan ve Kemal Abay'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizdeki aramaların yanı sıra su altını da radar ve su altı görüntüleme cihazıyla tarıyor.

Enez Limanı'nda ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Kaybolan kişilerin aileleri de sahildeki endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Teknedeki diğer iki kişi Murat Erden ve Uğur Soydan'ın ise sağlık durumları iyi.

Dün sabah saatlerinde balık tutmak amacıyla denize açılan 4 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmış, teknede bulunanlardan Murat Erden yüzerek sahile çıkmayı başarmış, Uğur Soydan ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.

- "Dört saat yüzdüm"

Kazazedelerden İpsala Kurtuluş İlköğretim Okulu Müdürü Murat Erden'in Keşan Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bindikleri teknenin, dalgalardan dolayı önce yana yattığını sonrasında ise alabora olduğunu söyledi.

Tekne tamamen batınca yüzmeye karar verdiklerini aktaran Erden, şunları kaydetti:

"En hızlı yüzebilecek de bendim. Dedim yani, ben en azından çıkayım, çıktıktan sonra haber verip arkadaşlara yardım yollayayım. Baştan birlikte yüzüyorduk ama o kadar çok dalga vardı ki, 10-15 dakikada birbirimizi kaybettik. Daha sonrası bildiğiniz gibi. Dört saat yüzdüm. Dalga çok olunca hava da poyrazdı, bana doğru geliyordu çok, o yüzden çok zorlandım. Ben de gidemeyeceğim ulaşamayacağım kıyıya dedim ama bir şekilde ulaştım."

Erden, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Enez'e gideceğini dile getirdi.

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