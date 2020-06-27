  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne'de balya yüklü tırda başlayan yangın buğday tarlasını da yaktı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:31:56 -
Edirne'de balya yüklü tırda başlayan yangın buğday tarlasını da yaktı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde balya yüklü tır ve 40 dönüm buğday tarlası yandı.

Alınan bilgiye göre, Çalıköy mevkisinde balya yüklü bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede buğday ekili tarlaya da sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Uzunköprü itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 6 saat süren çalışma sonunda söndürüldü.

Tırın dorsesi ile 40 dönüm buğday tarlasının zarar gördüğü yangınla ilgili tır sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı