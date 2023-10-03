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Yerel Edirne'de ayçiçeği kurutma silolarında yangın
Yerel

Edirne'de ayçiçeği kurutma silolarında yangın

Yeniakit Publisher
2023-10-03 13:36:00 - 2023-10-03 13:38:02

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bir fabrikanın ayçiçeği kurutma silolarında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Keşan yolu üzerinde bulunan bir fabrikanın ayçiçeği silolarında sebebi henüz bilinmeyen şekilde yangın meydana geldi. Alevleri gören çalışanların hemen 112'ye haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangının diğer depolara sıçramasına engel olan ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından kurutma silo makinesinin ve ayçiçeklerinin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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