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Yerel Edirne'de aranan 124 kişi yakalandı
Yerel

Edirne'de aranan 124 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 15:53:00 -
Edirne'de aranan 124 kişi yakalandı

Edirne'de, UYAP üzerinden arama kararı bulunan 124 kişi yakalandı.

Edirne'de, UYAP üzerinden arama kararı bulunan 124 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte geçen hafta yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 124 şahıs yakalandı ve adli makamlara gönderildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 56'sı tutuklandı. (İLKHA)
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