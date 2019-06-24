0553 313 94 23

Edirne'de anne ve oğlu silahla yaralandı

Edirne'de pompalı tüfekle anne ve oğluna ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:20
Edirne'de anne ve oğlu silahla yaralandı

Edirne'de pompalı tüfekle anne ve oğluna ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında 3 gün önce Menzilahır Mahallesi'nde, N.S. ve oğlu B.P'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma ve teknik takip sonrası olayla ilgili C.K, A.K. ve E.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlılar tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:20
  1. Edirne
  2. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri
  3. Menzilahır Mahallesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde savunma ve güvenlik konuşuldu
    1. Bakan Akar, Bahçeli görüşmesinde..
    2. BAKKA Haziran Ayı Yönetim Kurulu..
    3. Koyun yıkamaya giden abi kardeş..
    4. Söke Belediyesi araç filosunu..
    5. Başkan Bozdoğan, mahallerde..
    6. Dündar: “Muhtarlar bizim yol..
    7. Kahta Belediyesi ilaçlama..
    8. Beyazgül çocuk trafik eğitim parkını..
    9. "Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT..
    10. Adana merkezli terör operasyonu..
    11. MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu..
    12. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    13. Bakan Çavuşoğlu: “S-400 alımından..
    14. Namık Kemal Spor’a modern tesis
    15. Putin'den Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    16. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    17. Kan bağışçılarına plaket
    18. AK Partili isimden çok kritik uyarı!..
    19. Silistre zaferi; Şehadeti mareşalliğe..
    20. AK Parti’yi içeriden çökertme planı..
    21. Tellere takıldı 20 dönümlük tarla kül..
    22. Yaşlı adam kamyonetin altında böyle..
    23. Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
    24. Adaylarını çekmişlerdi... Haydar Baş..
    25. Çorum’dan kısa kısa
    26. Kentsel dönüşüm yönetmeliğinin..
    27. Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret
    28. Valilik ile belediye arasında..
    29. Bursa iş dünyasından BTSO Mutfak..
    30. Isparta Belediyesi’nden Hızırbey ve..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı