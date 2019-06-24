Edirne'de anne ve oğlu silahla yaralandı
Edirne'de pompalı tüfekle anne ve oğluna ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.24 Haziran 2019 Pazartesi 14:20
Edirne'de pompalı tüfekle anne ve oğluna ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında 3 gün önce Menzilahır Mahallesi'nde, N.S. ve oğlu B.P'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma ve teknik takip sonrası olayla ilgili C.K, A.K. ve E.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlılar tutuklandı.
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