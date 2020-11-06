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Aktüel Edirne'de ağzı bağlı çuvalda bulunan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
Aktüel

Edirne'de ağzı bağlı çuvalda bulunan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:18:55 -
Edirne'de ağzı bağlı çuvalda bulunan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ağzı bağlanmış çuvala konularak yol kenarına atılan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.

Enez kavşağı yakınlarında bir sürücü, yol kenarındaki çuvalın içinde hareket olduğunu fark edince aracını park ederek çuvalı kontrol etti.

Ağzını açtığı çuvalda köpek olduğunu gören sürücü, durumu Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) üyelerine haber verdi.

Bölgeye gelen hayvanseverler bacağı kırık olduğu tespit edilen köpeği alarak derneğe götürdü.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara karşı insanlığa sığmayan davranışlarla karşılaştıklarını söyledi.

Köpek yavrusunun ameliyat edileceğini belirten Cebeci, "Hangi insan bir köpeği çuvala koyup ağzını bağlayarak arabadan aşağı atar? Bu kişide hiç mi vicdan yok? Bu kadar hastalıkların konuşulduğu, felaketlerin yaşandığı bir dünyada hala canlılara eziyet edilmesine anlam veremiyoruz. Bu canlılar, yaşanan doğal afetlerde insan hayatını kurtarırken, insanlar onların canlarını almaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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