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Aktüel Edirne'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması
Aktüel

Edirne'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:56:58 -
Edirne'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması

EDİRNE (AA) - Edirne'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına günün belirli saatlerinde ücretsiz olarak binebilecek.

Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu yaptığı toplantıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla bazı kararlar aldı.

Kurul, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların araçlara sadece 10.00 ile 15.00 saatlerinde ücretsiz olarak binmelerine karar verdi.

Koronovirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği hatırlatıldı.

Daha önce bu yaştaki yolculardan ulaşımdan ücret alınmıyordu.

Bugün itibarıyla başlayan uygulamayı 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan bazıları olumlu karşılarken bazıları ise bu kısıtlamanın yetersiz olduğunu savundu.



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