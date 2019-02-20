Edirne'de 52 düzensiz göçmen daha yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 52 düzensiz göçmen yakalandı.20 Şubat 2019 Çarşamba 10:38
Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceçiftlik köyü yakınlarında şüphe üzerine Yüksel S'nin (43) kullandığı 34 BC 2948 plakalı kamyoneti durdurdu.
Aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan Yüksel S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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