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Aktüel Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi
Aktüel

Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:20:48 -
Edirne'de 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Sırbistan'a giden iki araçta 5 bin 164 kaçak parfüm ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM gişeleri yol arama ve kontrol noktasında İstanbul'dan Sırbistan'a giden şüpheli iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek piyasaya sürülmesi planlanan çeşitli cins ve markalarda parfüm olduğu tespit edildi.

Her iki araçta 5 bin 164 parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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